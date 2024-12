Nuoto, Simone Cerasuolo: “Dovrò nuotare sui miei tempi, siamo in molti per la finale”

Nelle batterie dei 100 metri rana maschili dei Mondiali in vasca corta 2024 di nuoto, in corso a Budapest, in Ungheria, Simone Cerasuolo, che ha un personale di 56″28, centra l’ingresso in semifinale: l’imolese, allenato da Cesare Casella, che fu sesto due anni fa a Melbourne, ottiene l’undicesimo tempo in 57″23.

Il miglior crono è dell’atleta neutrale della Russia Kirill Prigoda, primo in 55″82, seguito dal cinese Haiyiang Quin, secondo in 56″39. In casa Italia passa il turno, oltre a Cerasuolo, anche Ludovico Blu Art Viberti, settimo in 56″86, con quest’ultimo che eguaglia il proprio personale.

Cerasuolo, inserito nella settima batteria assieme al connazionale, passa in testa a metà gara, salvo poi calare nella seconda parte. L’azzurro commenta così la propria prova al sito federale: “Ho provato a passare un po’ più veloce, ma so che nel pomeriggio dovrò nuotare sui miei tempi, perché siamo in molti per la finale“.