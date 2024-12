Nuoto, Ludovico Viberti chiude settimo i 100 rana dei Mondiali in vasca corta

Niente colpaccio per Ludovico Viberti nei 100 rana dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest. Alla Duna Arena l’azzurro si è dovuto accontentare del settimo posto in 56”46, suo nuovo record personale, nella gara vinta dal cinese Qin Haiyang che ha firmato in record dei campionati e asiatici.

Per Haiyang è il primo alloro iridato in corta dopo i quattro ori di Fukuoka in lunga lo scorso anno. Eppure sembrava una lotta tra i due russi Kirill Prigoda ed Ilya Shymanovich, che si sono sfidati sino ai dieci metri dal traguardo. E zitto zitto il cinese ha firmato il sorpasso proprio nelle ultime bracciate in 55”47, con due centesimi su Prigoda e tredici su Shymanovich.

Viberti ci ha provato. Rimasto sulla linea dei migliori per tutti e 100 i metri, l’azzurro ha chiuso settimo a pari merito con Corbeau ma a 14 centesimi dal quinto posto di Taku Taniguchi. Nemmeno male per uno che non doveva manco partecipare a questa competizione, che ha preso il posto di Nicolò Martinenghi all’ultimo.

E oltretutto, torniamo sul crono personale. Aggiornato a ventiquattro ore di distanza: ieri aveva firmato la sua prestazione in carriera in 56”60, oggi l’ha migliorata di quattordici centesimi. Sintomo della crescita del ragazzo che sembra poter avere ulteriori passi in avanti.