Nuoto, Kate Douglass oro iridato con record del mondo nei 200 rana in vasca corta

La classe non è acqua. La statunitense Kate Douglass è atleta assai particolare, capace di rigenerarsi nelle varie discipline della piscina tra velocità e resistenza. Non sorprende quindi vederla altamente competitiva nello stile libero veloce e nella resistenza della rana. È un po’ così che è arrivato il titolo mondiale dei 200 metri dell’ultimo stile citato nei Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta.

Alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), la campionessa americana ha confermato quanto di buono aveva fatto vedere la scorsa estate a Parigi, dove i Cinque Cerchi si erano tinti sul suo costume e col metallo più pregiato. Stessa storia in questo caso e il tutto impreziosito da un fantastico record del mondo.

Del resto, Douglass lo aveva già siglato nel corso della recente Coppa del Mondo (2:12.72) a Singapore e nella vasca magiara ha voluto ribadire il concetto.Ci ha provato la russa Evgeniia Chikunova, ma fin dalle prime battute c’è stato un assolo della rivale. Potenza e acquaticità allo stato puro l’atleta degli States che ha concluso in 2:12.50.

Chikunova si è dovuta accontentare della piazza d’onore in 2:15.14, mentre l’altra statunitense Alex Walsh si è presa il bronzo in 2:16.83, decisamente distanziata.