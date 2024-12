NBA, i risultati della notte (4 dicembre): definite le qualificate ai quarti di NBA Cup. Avanzano Milwaukee e Dallas, Fontecchio e Detroit ko ed eliminati con Boston

Nottata di basket americano dedicata tutta alla NBA Cup, che ha definitivamente decretato le otto partecipanti ai quarti di finale. Non ci saranno i Detroit Pistons di Simone Fontecchio, condannati all’eliminazione con l’unica sconfitta della competizione patita con i Milwaukee Bucks, che sorridono per 107-128 con la premiata ditta Antetokounmpo-Lillard con 28 e 27 punti; per l’azzurro 5 punti in 12 minuti.

Proprio la squadra di Doc Rivers conquista così il passaggio del turno vincendo il gruppo B, mentre il gruppo A vede trionfare i New York Knicks, che fanno percorso netto e superano gli Orlando Magic per 121-106 in un match dominato sin dalla palla a due. Wagner e compagni però possono sorridere lo stesso, guadagnando la wild card ed il conseguente approdo ai quarti per la migliore differenza canestri rispetto a Detroit e Boston Celtics, dunque eliminati nonostante lo stesso record (3-1) degli Atlanta Hawks.

Ad ovest è invece Dallas a prendersi la quarta piazza utile per i quarti, strappando il secondo posto nel gruppo C battendo i Memphis Grizzlies per 121-116. Torna Luka Doncic e si fa subito sentire: 37 punti con 5/9 da tre contornati da 12 rimbalzi, anche se la tripla della staffa è griffata PJ Washington; i texani raggiungono così il secondo posto nel gruppo C appaiando i Golden State Warriors, che subiscono una sconfitta indolore con Denver, e beffando i Phoenix Suns.

Durant e soci vengono infatti eliminati nonostante la bella vittoria sui San Antonio Spurs per 104-93; è sempre la differenza canestri a condannare la franchigia dell’Arizona, sfavorevole sia nei confronti dei Mavericks che degli Oklahoma City Thunder, vittoriosi nel gruppo B grazie al successo in ciabatte sugli Utah Jazz per 133-103, Jalen Williams sugli scudi con 28 punti. Indolore anche la sconfitta degli Houston Rockets, che rimangono primi nel gruppo A nonostante lo scivolone con i Sacramento Kings.

Definito anche il quadro dei quarti di finale: ad aprire le danze saranno i Milwaukee Bucks ad affrontare gli Orlando Magic, mentre Knicks-Hawks l’altra sfida ad est. Remake della scorsa finale di conference ad ovest tra Thunder e Mavericks, mentre Houston affronta Golden State.

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers 104-110

Detroit Pistonss-Milwaukee Buccks 107-128

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards 118-87

New York Knicks-Orlando Magic 121-106

Toronto Raptors-Indiana Pacers 122-111

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz 133-106

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies 121-116

Phoenix Suns-San Antonio Spurs 104-93

Sacramento Kings-Houston Rockets 120-111

Denver Nuggets-Golden State Warriors 119-115

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers 127-105