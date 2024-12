Mattia Casse amareggiato: “Attaccato troppo presto sulla Carcentina, ho subito scosso la testa”

Mattia Casse ha conquistato un bel quarto posto nella discesa libera di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino andata in scena sulla mitica pista Stelvio. L’azzurro, che settimana scorsa aveva vinto il superG della Val Gardena, ha regalato grandi emozioni nella prima parte di gara, ma ha poi purtroppo commesso un errore importante sulla Carcentina, dove ha perso parecchio tempo. Una sbavatura importante che ha impedito al nostro portacolori di ambire non soltanto a un piazzamento sul podio ma anche alla vittoria in quella che è una delle discese più prestigiose e difficili del massimo circuito internazionale.

Mattia Casse ha accusato un ritardo di 79 centesimi dallo svizzero Alexis Monney, che ha vinto scendendo con il pettorale numero 19. Il terzo posto era distante soltanto sette centesimi, ovvero quelli che hanno separato il piemontese dal canadese Cameron Alexander, capace di concludere alle spalle dell’altro elvetico Franjo Von Allmen. Il 34enne ci riproverà domani (domenica 29 gennaio), quando nella località lombarda andrà in scena il superG che chiuderà questo anno solare e che darà poi appuntamento al 2025.

Mattia Casse ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Appena ho tagliato il traguardo ho iniziato a scuotere la testa, pensavo di avere perso un secondo e mezzo o anche due. Ho attaccato troppo presto sulla Carcentina, sono andato lungo e ci ho lasciato una vita. Un passetto in avanti in discesa, ho messo in piedi una gara da tre quarti: ho fatto un errore, alla quarta volta dovrò fare una prova pulita. Si sa che gli svizzeri sono forti, Von Allmen ce lo si poteva aspettare, Monney forse un po’ meno“