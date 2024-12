Marion Bartoli demolisce Kyrgios: “Adesso basta, respira solo per provocare. Sinner il n.1, lui invece…”

Il grande tennis è ormai in pausa da alcune settimane, in attesa di riaprire i battenti ad inizio gennaio con lo swing australiano che inaugura la stagione 2025. A tenere banco in questo periodo non sono dunque gli scontri diretti in campo tra i migliori giocatori al mondo, ma le dichiarazioni di addetti ai lavori e non sui temi più spinosi legati all’attualità.

Nick Kyrgios, ormai pronto al suo rientro ufficiale nel circuito dopo un anno e mezzo di stop, continua a fare rumore con le sue consuete provocazioni nei confronti di Jannik Sinner per la positività dell’azzurro al Clostebol. L’australiano ha preso di mira il numero uno del ranking ATP, lanciando il guanto di sfida al nostro portacolori in vista del primo Slam della prossima annata.

“Non mi sorprende perché vive solo di quello. Vive solo di dichiarazioni, una più provocatoria dell’altra. Vi ricordo ancora che si tratta di un giocatore capace di dire orrori assoluti a Stan Wawrinka, che è uno dei giocatori più educati, più amati, più rispettati su un campo da tennis, durante un Masters 1000 nel bel mezzo di una partita. Non sappiamo nemmeno cosa gli passa per la testa, non vi racconto nemmeno cosa ha detto, chi segue il tennis lo sa“, le parole di Marion Bartoli nel corso della trasmissione Les Grandes Gueules du Sport su RMC Sport.

“Ora, con le sue dichiarazioni provocatorie in abbondanza, dopo un po’ ti stanchi. Siamo stufi. In ogni caso, Sinner non risponderà. E se dovessero giocare abbiamo pur sempre da una parte un giocatore che è il numero 1 del mondo, che ha appena vinto due Slam e che è diventato quasi imbattibile e dall’altra un Nick Kyrgios che non si gioca in competizioni ufficiali dal 13 giugno 2023“, ha aggiunto l’ex giocatrice francese vincitrice a Wimbledon nel 2013.