Lorenzo Mora si gode l’argento mondiale nei 200 dorso: “Kos era inarrivabile, sono contento”

Lorenzo Mora fa il massimo e conquista una preziosa medaglia d’argento nei 200 dorso ai Campionati Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta, in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest (in Ungheria). L’emiliano ha sfruttato al meglio le sue lunghe subacquee, staccando gli avversari diretti per il podio nella prima metà di gara e alzando bandiera bianca solamente al cospetto del formidabile padrone di casa Hubert Kos.

“Era l’unica distanza in cui mi mancava l’argento ai Mondiali in corta. Ho fatto 2021 nei 50, 2022 nei 100, adesso sul 200. Sapevo che sarebbe stato possibile, guardando il campo partenti. Il primo era inarrivabile, questo è il campione olimpico per un motivo. A casa sua poi è stato bellissimo gareggiare sentendo il casino del pubblico, facevo finta fosse per me…“, le prime sensazioni a caldo dell’azzurro.

“Sono molto contento. Speravo di fare un pochino meglio. Ho forzato nella prima parte di gara rispetto al solito e poi l’ho pagata, però 1:48 siamo tornati a leggerlo e adesso c’è una staffetta da fare“, ha aggiunto Mora ai microfoni di Rai Sport pensando già alla staffetta 4×100 mista maschile che chiuderà il programma della rassegna iridata.

“Il fatto di essere ormai un ‘vecchietto’ mi porta anche a saper gestire meglio il bagaglio emotivo che le gare portano dietro, anche se in realtà sono sempre incapace nel farlo, però sono un po’ migliorato negli ultimi anni. Ci tenevo. Era importante chiudere bene, sapevo di averne la possibilità ed è andata bene“, ha concluso il dorsista italiano.