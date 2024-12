Golf, alle Mauritius trionfa il britannico John Parry. Bene Pavan e Paratore

Ultimo torneo dell’anno solare in archivio. A trionfare all’AfrAsia Bank Mauritius Open è il britannico John Parry, 38enne passato professionista nel 2007 che non vinceva sul tour maggiore dal 2010, anno in cui si impose nella Vivendi Cup 2010.

Uno score di 64 colpi (-8) nell’ultima giornata ha permesso all’inglese di staccare tutto il field e prendersi la prima posizione a -14 sul totale, con ben due colpi di distacco sui secondi, i sudafricani Dylan Naidoo e Christo Lamprecht, entrambi fermi a -12 con due score di giornata rispettivamente di -1 e -7. 4º a -11 un altro giocatore della Repubblica Sudafricana: il 27enne Jovan Rebula.

Il danese Skov Olesen e l’inglese Eddie Pepperell, tra la prime posizioni per tutta la durata del torneo, hanno chiuso il week end di gara nell’arcipelago dell’Oceano Indiano in T9 a – 9. Ha pesato sul loro score totale la domenica, giornata nella quale Pepperell ha consegnato un +2 in Club House mentre il danese un +1. Con loro, appaiati in nona posizione, anche lo scozzese Scott Jamieson e lo statunitense Corey Shaun.

Continua, invece, a dimostrare di avere un buono stato di forma Andrea Pavan, azzurro in gara questa settimana alle Mauritius e T24 all’Alfred Dunhill Championship dello scorso week end al Leopard Creek Country Club. Pavan si è classificato T19 a -6 con 4 giri in 69-72-72-69 e ha chiuso il torneo appaiato a Wilco Nienaber e al finlandese Oliver Lindell. Buona anche la prestazione di Renato Paratore, altro italiano presente sui fairway de Le Mont Choisy Golf Club di Grand Baie. Il golfista romano ha chiuso con un colpo in più rispetto al connazionale a -5 in T22. Niente week end di gara per Gregorio De Leo che dopo 2 giri in 75-80 non ha passato ampiamente il taglio.

Il Dp World Tour, dopo la sortita nell’Oceano Indiano, prenderà una pausa per le vacanze natalizie e riprenderà il suo programma nell’anno nuovo con il Team Cup, torneo che vedrà scendere in campo negli Emirati Arabi Uniti una squadra rappresentante l’Irlanda e il Regno Unito contro un team dell’Europa continentale, a metà gennaio, più precisamente dal 10 al 12 del prossimo mese.