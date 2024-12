Giulia Rizzi, oro olimpico a Parigi si racconta. In questa intervista, Giulia Rizzi, oro olimpico a squadre nella scherma a Parigi 2024, racconta il suo straordinario percorso verso la sua prima Olimpiade a 35 anni. Condivide aneddoti sulla sua preparazione, gli ostacoli superati e il valore della maturità sportiva. Un racconto di sacrifici, consapevolezza e determinazione, che dimostra come ogni età possa essere quella giusta per realizzare i propri sogni. Un’ispirazione per tutti coloro che credono nel potere della perseveranza e dell’esperienza. Conduce Alice Liverani.