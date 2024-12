Dove vedere in tv gli Europei di cross 2024: programma, canale in chiaro, streaming. C’è Nadia Battocletti

Gli Europei di Cross 2024 si disputeranno domenica 8 dicembre ad Antalya (Turchia): sui pratoni della località anatolica andrà in scena la rassegna continentale riservata alla corsa campestre, ultimo grande appuntamento di questo anno solare e pilastro dalla stagione riservata alle gare abitualmente nel fango. Si preannuncia una giornata altamente appassionante e avvincente, con l’Italia che cercherà di essere grande protagonista e di ottenere risultati di urlo per concludere in bellezza un’annata agonistica davvero molto soddisfacente.

Riflettori puntati su Nadia Battocletti, che dopo l’argento conquistato dodici mesi fa andrà a caccia del bottino grosso. L’argento olimpico dei 10.000 metri, nonché Campionessa d’Europa su 5000 e 10.000 metri, è reduce dal terzo posto alla Cinque Mulini e dal sigillo di Alcobendas. La fuoriclasse trentina, che in carriera si è imposta per ben quattro volte a livello giovanile, se la dovrà vedere con la norvegese Karoline Groevdal, vincitrice delle ultime tre edizioni, senza sottovalutare la tedesca Konstanze Klosterhalfen e la turca Yasemin Can.

Sul fronte maschile, invece, l’uomo di punta sarà Yeman Crippa, già argento in passato e desideroso di tornare sul podio. Il grande favorito della vigilia, però, è il norvegese Jakob Ingebrigtsen, che incrocerà il francese Yann Schrubb (detentore del titolo) e lo spagnolo Thierry Ndikumwenayo, oltre al belga Isaac Kimeli. Attenzione all’ambiziosa staffetta mista composta da Pietro Arese, Sintayehu Vissa, Marta Zenoni, Sebastiano Parolini che incrocerà su tutte la Spagna e la Francia. In programma anche le gare under 20 e under 23.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei di Cross 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 09.25, in diretta streaming su Rai Play dalle ore 09.25, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono avanti due ore rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI CROSS 2024

Domenica 8 dicembre

09.00 Under 20 femminile (sui 4814 metri)

09.29 Under 20 maschile (sui 4814 metri)

09.55 Staffetta mista (6324 metri: 1×1710, 2×1510, 1×1594)

10.25 Under 23 femminile (sui 6324 metri)

11.00 Under 23 maschile (sui 6324 metri)

11.31 Seniores femminile (sui 7834 metri)

12.11 Seniores maschile (sui 7834 metri)

PROGRAMMA EUROPEI CROSS 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 09.25, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 09.25, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle ore 09.00.