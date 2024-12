Calendario tuffi 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

La stagione dei tuffi riprenderà nel 2025, con i Mondiali di Singapore nel ruolo di evento da circoletto rosso. Le Olimpiadi di Parigi hanno confermato il dominio della Cina in questa specialità così particolare, mentre l’Italia non è riuscita a portarsi a casa medaglie come avrebbe sperato.

Il movimento tricolore potrà comunque continuare a puntare su Chiara Pellacani, vista la giovane età dell’azzurra che vorrà essere primattrice nella rassegna iridata e magari prima delle inseguitrici delle cinesi. A questo proposito, incuriosisce molto l’accoppiata con Matteo Santoro, visto quanto fatto in passato nel sincro misto. Quest’ultimo però vorrà farsi strada anche a livello individuale.

Il talento non fa certo difetto al classe 2006 del Bel Paese e il lavoro per l’innalzamento dei coefficienti per essere competitivo in una disciplina così complessa si spera possa portarlo molto lontano. La squadra guidata dal Direttore tecnico, Oscar Bertone, vuole ripartire con la voglia di migliorarsi sempre. Non resta che godersi lo spettacolo.

Dai Mondiali giovanili a Rio de Janeiro sono emersi buone individualità, in particolare Simone Conte. Vedremo se questo nome sarà presto anche nella squadra italiana assoluta.

CALENDARIO TUFFI 2025

7-9 febbraio Campionato italiano di categoria a Bolzano;

7-9 marzo Coppa Los Angeles 2028 a Trieste;

4-6 aprile Assoluto primaverile a Torino;

10-13 aprile Coppa del Mondo a Windsor (Canada);

2-4 maggio Coppa del Mondo a Pechino (Cina);

30 maggio-1° giugno Gran Premio Atleti Azzurri d’Italia a Roma;

4-6 luglio Bolzano Diving Meeting;

24-26 luglio Mondiali a Singapore grandi altezze;

26 luglio-3 agosto Mondiali a Singapore;