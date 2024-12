Calendario Tour de Ski 2025: programma tappe, orari, tv

Ci si appropinqua alla diciannovesima edizione del Tour de Ski, che per la prima volta vive di uno scenario completamente italiani, diviso tra Dobbiaco e la Val di Fiemme. Niente Svizzera o Germania, tradizionalmente Paesi dai quali si è partiti per lunghissimo tempo.

Si riparte dal ruolo di detentori di Harald Oestberg Amundsen in campo maschile e di Jessie Diggins in campo femminile, per quella che è una manifestazione capace di assegnare punti pesantissimi in chiave Coppa del Mondo. Dai temi legati a Klaebo alla partecipazione di Johaug, dal rendimento fuori dalla Norvegia ai discorsi legati all’Italia, tanto ci sarà da rimarcare in questa fase della stagione che è la più importante assieme a quella dei Mondiali di Trondheim.

Il Tour de Ski si svolgerà dal 28 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport e in diretta o differita, a seconda delle scelte di programmazione, su RaiSport. Diretta streaming su Discovery+, SkyGO, DAZN e RaiPlay. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO TOUR DE SKI 2025

Dobbiaco

Sabato 28 dicembre

Ore 12:00 Qualificazioni Sprint TL

Ore 14:30 Finali Sprint TL

Domenica 29 dicembre

Ore 12:30 15 km TC Mass Start femminile

Ore 14:45 15 km TC Mass Start maschile

Martedì 31 dicembre

Ore 11:30 20 km TL maschile

Ore 14:45 20 km TL femminile

Mercoledì 1 gennaio

Ore 10:30 15 km TC a inseguimento maschile

Ore 12:30 15 km TC a inseguimento femminile

Val di Fiemme

Venerdì 3 gennaio

Ore 12:15 Qualificazioni Sprint TC

Ore 14:45 Finali Sprint TC

Sabato 4 gennaio

Ore 11:00 Skiathlon maschile

Ore 15:30 Skiathlon femminile

Domenica 5 gennaio

Ore 14:15 Scalata Cermis maschile

Ore 15:30 Scalata Cermis femminile

