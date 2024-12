Calendario sport invernali: gli orari delle gare dal 30 dicembre al 5 gennaio. Programma, tv, streaming

Prosegue senza soste la stagione 2024-2025 degli sport invernali, con alcuni eventi in programma anche a San Silvestro e a Capodanno. Nei prossimi due giorni, tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio, saranno infatti protagonisti lo sci di fondo ed il salto con gli sci rispettivamente con il Tour de Ski a Dobbiaco e la Tournée dei 4 Trampolini a Garmisch.

Questa settimana, fino a domenica 5 gennaio, il menù prevede comunque anche competizioni di altre discipline olimpiche come lo sci alpino, che fa tappa a Kranjska Gora per un gigante ed uno slalom speciale femminile di Coppa del Mondo. Tornano inoltre i massimi circuiti di freestyle, snowboard, skeleton, slittino e bob, per un weekend che si preannuncia abbastanza intenso.

Riflettori puntati sulle restanti tre gare della Tournée dei Quattro Trampolini, dopo l’evento inaugurale vinto dall’austriaco Stefan Kraft davanti ai connazionali Jan Hoerl e Daniel Tschofenig, ma ci sarà spazio anche per le ultime tappe del Tour de Ski di sci di fondo con la scalata del Cermis che incoronerà come ogni anno i vincitori della manifestazione.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 30 DICEMBRE-5 GENNAIO

SCI ALPINO

Sab. 04/01/25 – Coppa del mondo – GS femminile Kranjska Gora (Slo) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 05/01/25 – Coppa del mondo – SL femminile Kranjska Gora (Slo) – ore 10.00 e 13.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 05/01/25 – Gran Premio Italia jr/asp – SL maschile San Giovanni Fassa (Tn)

SCI DI FONDO

Mar. 31/12/24 – Coppa del mondo/Tour de Ski – 20 km skiathlon maschile Dobbiaco (Ita) – ore 11.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mar. 31/12/24 – Coppa del mondo/Tour de Ski – 20 km skiathlon femminile Dobbiaco (Ita) – ore 14.45, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mer. 01/12/25 – Coppa del mondo/Tour de Ski – 15 km TC maschile Dobbiaco (Ita) – ore 10.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mer. 01/12/25 – Coppa del mondo/Tour de Ski – 15 km TC femminile Dobbiaco (Ita) – ore 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Ven. 03/01/25 – Coppa del mondo/Tour de Ski – Sprint TC maschile e femminile Val di Fiemme (Ita) – Qualificazioni ore 12.15, finali ore 14.45, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 04/01/25 – Coppa del mondo/Tour de Ski – 20 km skiathlon maschile Val di Fiemme (Ita) – ore 11.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 04/01/25 – Coppa del mondo/Tour de Ski – 20 km skiathlon femminile Val di Fiemme (Ita) – ore 15.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 04/01/25 – Coppa Italia Rode – Sprint TC maschile e femminile Lama Mocogno (Mo)

Dom. 05/01/25 – Coppa del mondo/Tour de Ski – 10 km TL maschile Val di Fiemme (Ita) – ore 14.15, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 05/01/25 – Coppa del mondo/Tour de Ski – 10 km TL femminile Val di Fiemme (Ita) – ore 15.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 05/01/25 – Coppa Italia Rode – 10 km TL maschile e femminile Lama Mocogno (Mo)

SALTO CON GLI SCI

Lun. 30/12/24 – Coppa del mondo/Two Nights Tour – Qualificazioni HS142 femminile Garmisch (Ger) – ore 17.30

Mar. 31/12/24 – Coppa del mondo/Quattro Trampolini – Qualificazioni HS142 maschile Garmisch (Ger) – ore 13.30, diretta tv Eurosport

Mar. 31/12/24 – Coppa del mondo/Two Nights Tour – HS142 femminile Garmisch (Ger) – ore 16.20, diretta tv Eurosport

Mer. 01/01/25 – Coppa del mondo/Quattro Trampolini – HS142 maschile Garmisch (Ger) – ore 14.00, diretta tv Eurosport

Mer. 01/01/25 – Coppa del mondo/Two Nights Tour – HS142 femminile Oberstdorf (Ger) – Qualificazioni ore 14.45, diretta tv Eurosport

Ven. 03/01/25 – Coppa del mondo /Quattro Trampolini – Qualificazioni HS128 maschile Innsbruck (Aut) – ore 13.30, diretta tv Eurosport

Sab. 04/01/25 – Coppa del mondo /Quattro Trampolini – HS128 maschile Innsbruck (Aut) – ore 13.30, diretta tv Eurosport

Sab. 04/01/25 – Fis Cup – HS100 maschile Falun (Sve) – ore 15.00

Sab. 04/01/25 – Intercontinental Cup – HS100 femminile Falun (Sve) – ore 10.30

Dom. 05/01/25 – Coppa del mondo /Quattro Trampolini – Qualificazioni HS142 maschile Bischofshofen (Aut) – ore 16.30, diretta tv Eurosport

Dom. 05/01/25 – Coppa del mondo – HS98 femminile Innsbruck (Aut) – Qualificazioni ore 10.00, finale ore 11.15, diretta tv Eurosport

Dom. 05/01/25 – Fis Cup – HS100 maschile Falun (Sve) – ore 14.00

Dom. 05/01/25 – Intercontinental Cup – HS100 femminile Falun (Sve) – ore 10.30

FREESTYLE

Ven. 03/01/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA femminile Klagenfurt (Aut)

Sab. 04/01/25 – Coppa del mondo – BA maschile e femminile Klagenfurt (Aut) – ore 16.30, diretta streaming discovery+

SNOWBOARD

Ven. 03/01/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA femminile Klagenfurt (Aut)

Dom. 05/01/25 – Coppa del mondo – BA maschile e femminile Klagenfurt (Aut) – ore 18.00, diretta streaming discovery+

Dom. 05/01/25 – Coppa Europa Premium – SBS maschile e femminile Font Romeu (Fra)

SKELETON

Ven. 03/01/25 – Coppa del mondo – Gara maschile Winterberg (Ger) – ore 09.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Ven. 03/01/25 – Coppa del mondo – Gara femminile Winterberg (Ger) – ore 13.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Ven. 03/01/25 – Coppa del mondo – Gara mista a squadre Winterberg (Ger) – ore 18.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

SLITTINO

Ven. 03/01/25 – Nation Cup Sigulda (Let) – ore 10.00

Sab. 04/01/25 – Coppa del mondo – Doppio femminile Sigulda (Let) – ore 09.39 e 11.18, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Sab. 04/01/25 – Coppa del mondo – Doppio maschile Sigulda (Let) – ore 10.10 e 11.51, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Sab. 04/01/25 – Coppa del mondo – Singolo femminile Sigulda (Let) – ore 12.50 e 14.14, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Dom. 05/01/25 – Coppa del mondo – Singolo maschile Sigulda (Let) – ore 10.13 e 11.37, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Dom. 05/01/25 – Coppa del mondo – Team relay Sigulda (Let) – ore 13.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

BOB

Sab. 04/01/25 – Coppa del mondo – Monobob femminile Winterberg (Ger) – ore 11.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 04/01/25 – Coppa del mondo – Bob a due maschile Winterberg (Ger) – ore 14.45, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 05/01/25 – Coppa del mondo – Bob a due femminile Winterberg (Ger) – ore 09.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 05/01/25 – Coppa del mondo – Bob a quattro maschile Winterberg (Ger) – ore 13.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding