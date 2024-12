Calendario pallanuoto 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Nel 2025 la pallanuoto vivrà principalmente nell’attesa del maggior evento sportivo dell’anno, ovvero i Mondiali di Singapore, che andranno in scena dall’11 al 24 luglio. Tra febbraio e marzo si esauriranno le fasi finali della Coppe Italia, maschile e femminile.

Lungo il mese di maggio si terranno le Finali Scudetto (uomini e donne), mentre la World Cup maschile e femminile di pallanuoto si completerà ad aprile: dopo il turno di qualificazione, che si giocherà a gennaio sia per gli uomini che per le donne, si disputeranno le Super Final, previste ad aprile in sedi da definire.

CALENDARIO PALLANUOTO 2025

06-11 gennaio Qualificazioni World Cup maschile Novi Sad (Serbia)

14-19 gennaio Qualificazioni World Cup femminile Alessandropoli (Grecia)

21-23 febbraio Final Six Coppa Italia femminile

07-09 marzo Final Eight Coppa Italia maschile

11-13 aprile Super Final World Cup femminile (sede da definire)

18-20 aprile Super Final World Cup maschile (sede da definire)

06-16-ev. 20 maggio Finale scudetto Serie A1 maschile

24-28-ev.31 maggio Finale scudetto Serie A1 femminile

11-24 luglio Mondiali Singapore