Calendario nuoto 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Messa alle spalle la stagione olimpica, si riparte per un nuovo quadriennio a Cinque Cerchi nel nuoto in corsie. Il 2025 avrà come evento principale il Mondiale a Singapore a fine luglio. Una competizione iridata in cui ritroveremo, verosimilmente, anche gli eroi di Parigi, Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon, che hanno deciso di saltare la rassegna iridata in vasca corta a Budapest per tirare un po’ il fiato.

Gregorio Paltrinieri, invece, sarà più devoto al nuoto in acque libere e sfrutterà la piscina per lo più per gli allenamenti. Sono queste, almeno, le prime impressioni. In tutto questo, la selezione del Bel Paese spera di arricchirsi di nuovi talenti che possano regalare grandi emozioni in vista dei prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Viene in mente Sara Curtis tra le atlete della nouvelle vague nostrana, mentre Benedetta Pilato, quarta a Parigi, spera di trovare la quadra del cerchio in quest’annata, dopo aver fatto non pochi cambiamenti nella propria vita. Compagine tricolore che spera di poter contare a lungo anche su Simona Quadarella nelle distanze più lunghe della piscina e, nello stesso tempo, confida in un Alberto Razzetti protagonista anche nella vasca da 50 metri.

Un lungo viaggio attende l’Ital-nuoto e vedremo se la formazione del Bel Paese sarà rinnovarsi al punto da poter essere ambiziosa a livello mondiale, come è stata capace nel quadriennio passato.

CALENDARIO NUOTO

28 marzo-2 aprile Criteria Nazionali Giovanili a Riccione;

13-17 aprile Assoluti primaverili a Riccione;

26-28 giugno Trofeo Settecolli;

26-28 giugno Europei U23 a Samorin (Slovacchia);

1°-6 luglio Europei junior a Samorin (Slovacchia);

17-23 luglio Universiadi a Berlino (Germania);

27 luglio-3 agosto Mondiali a Singapore;

5-9 agosto Assoluti con varie categorie;

19-24 agosto Mondiali giovanili a Otopeni;

2-7 dicembre Europei vasca corta in Polonia