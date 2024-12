Calendario arrampicata sportiva 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Dopo l’annata olimpica, la stagione dell’arrampicata sportiva 2025 comincerà con la buona stagione, in primavera. Lunga e dispendiosa sarà la Coppa del Mondo che vede sempre i principali interpreti all’opera, con gli italiani che provano a rendersi protagonisti specialmente nella speed al maschile, con Matteo Zurloni che è una delle eccellenze a livello Mondiale.

Circuito internazionale della Coppa del Mondo che comincerà ad aprile e continuerà seguendo una certa regolarità fino a settembre. Un 2025 che verrà chiuso con l’appuntamento cardine dal 21 al 28 settembre a Seul, ossia i Mondiali. Anche le competizioni giovanili sono da seguire e in particolare gli Europei del boulder che si svolgeranno in Italia, a Curno, dal 16 al 18 maggio.

Queste tutte le date da segnarsi sul calendario per seguire tutti gli appuntamenti del nuovo anno per quanto riguarda l’arrampicata sportiva, che sarà visibile per quanto riguarda Coppa del Mondo e Mondiali sui canali di Eurosport e su discovery+:

CALENDARIO ARRAMPICATA SPORTIVA 2025

Coppa del Mondo

17-20 aprile Coppa del Mondo (boulder) Keqiao (Cina)

24-27 aprile Coppa del Mondo (lead, speed) Wujiang (Cina)

1-4 maggio Coppa del Mondo (lead, speed) sede da definire (Indonesia)

16-19 maggio Coppa del Mondo (boulder) Curitiba (Brasile)

23-26 maggio Coppa del Mondo (boulder) Salt Lake City (USA)

6-8 giugno Coppa del Mondo (boulder) Praga (Cechia)

13-15 giugno Coppa del Mondo (boulder) Berna (Svizzera)

25-29 giugno Coppa del Mondo (boulder, lead) Innsbruck (Austria)

5-6 luglio Coppa del Mondo (speed) sede da definire (Polonia)

11-13 luglio Coppa del Mondo (leed, speed) Chamonix (Francia)

26-27 luglio Coppa del Mondo (speed) Klagenfurt (Austria)

5-6 settembre Coppa del Mondo (lead) Koper (Slovenia)

Mondiali

21-28 settembre Mondiali Seoul (Corea del Sud)

Prove giovanili

16-18 maggio Europei giovanili (boulder) Curno (Italia)

28 luglio-3 agosto Mondiali giovanili Helsinki (Finlandia)

28-31 agosto Europei giovanili (lead, speed) Zilina (Slovacchia)