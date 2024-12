Beatrice Chebet straripante: record del mondo dei 5 km, tempo da brividi alla Cursa del Nassos

Beatrice Chebet ha firmato il nuovo record del mondo dei cinque chilometri su strada, vincendo la Cursa del Nassos con il perentorio tempo di 13:54. La fuoriclasse keniana ha dettato legge nella tradizione corsa di San Silvestro andata in scena lungo le strade di Barcellona, diventando così la prima donna a scendere sotto il muro dei quattordici minuti in questa distanza su asfalto.

La Campionessa Olimpica di 5.000 e 10.000 metri a Parigi 2024 ha migliorato di ben diciannove secondi il precedente primato che ella stessa aveva siglato dodici mesi fa sempre nella località catalana e che era stato poi eguagliato lo scorso 14 gennaio dalla connazionale Agnes Jebet Ngetich a Valencia (ma in gara mista).lap

La 24enne detiene anche il record del mondo dei 10.000 metri: lo scorso 25 maggio dettò legge in 28:54.14 a Eugene (USA), diventando la prima donna a scendere sotto il muro dei 29 minuti sulla distanza più lunga in pista. L’africana ha preceduto l’etiope Medina Eisa Kumanda (14:23, record del mondo under 20) e l’ugandese Belinda Chemutai (14:36).

Beatrice Chebet ha così virtualmente risposto a Nadia Battocletti, argento ai Giochi sui 10.000 metri proprio alle sue spalle, che un paio di ore prima aveva dettato legge alla BOclassic (15:31 sui cinque chilometri, ma il tracciato nel centro di Bolzano è più esigente e anche la superficie è meno congeniale per siglare grandi tempi).

Tra gli uomini, invece, il keniano Matthew Kipkoech ha battuto il francese Pierrik Jocteur in una volata serrata: entrambi hanno tagliato il traguardo con il tempo di 13:28, dunque lontani dal record del mondo che l’etiope Berihu Aregawi detiene dal 2021 (12:49). Alle loro spalle lo spagnolo Abdessamad Oukhelfen (13:30).