Atletica, grandi novità per la Diamond League: nascono le gare “plus”, cosa cambia nei meeting?

La Diamond League sarà caratterizzata da una grande novità nel 2025, come traspare da un comunicato diffuso in prossimità del Natale da parte del massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Si è infatti deciso di suddividere le gare previste in un meeting in due fasce ed ecco così che nascono le prove di livello Diamond+: saranno soltanto quattro per ogni tappa (due maschili e due femminili) sulle dodici gare previste da regolamento per ogni appuntamento e otto (quattro per uomini e altrettanti per le donne) durante gli atti conclusivi.

Il montepremi delle gare “plus” sarà maggiorato rispetto agli altri eventi: 20.000 dollari per il vincitore di tappa e 50.000 per chi alzerà al cielo il diamantone finale. Per le prove “normali” sono invece previsti assegni da 10.000 dollari durante le singole e 30.000 dollari per il vincitore finale. Si tratta in sostanza di un montepremi complessivo che ammonta a circa 18 milioni di dollari, di certo non pochi in termini assoluti ma che andranno suddivisi tra i tanti atleti coinvolti.

Nel comunicato si puntualizza che “i premi in denaro aumenteranno (e in alcuni casi raddoppieranno) per gli atleti che si classificheranno al di sotto del secondo posto. Gli atleti classificati tra il 9° e il 12° posto riceveranno ora anche un premio fisso in denaro in tutte le discipline (sia atletica leggera che su pista) in entrambe le gare della serie e nella finale. Come sempre, i premi in denaro sono distribuiti in modo del tutto equo tra uomini e donne, con esattamente le stesse percentuali per gli atleti uomini e donne in ogni disciplina. Come annunciato a settembre, la nuova stagione vedrà la distribuzione di premi in denaro per un totale di 9,24 milioni di dollari, il montepremi totale più alto nella storia della serie“.

La Diamond League 2025 incomincerà a Xiamen (Cina) il prossimo 26 aprile, poi si resterà in Asia per gli appuntamenti di Suzhou (Cina, 23 maggio) e Doha (Qatar, 16 maggio). Dopo la prova di Rabat (Marocco, 25 maggio) si sbarcherà in Europa e sarà proprio il Golden Gala di Roma ad aprire le danze il 6 giugno, poi si resterà nel Vecchio Continente per le tappe di Oslo (Norvegia, 12 giugno), Stoccolma (Svezia, 15 giugno) e Parigi (Francia, 20 giugno).

Il Circus avrà una parentesi negli USA il 5 luglio (a Eugene), poi riabbraccerà il Vecchio Continente per la volata finale: Monaco (Principato di Monaco, 11 luglio), Londra (Gran Bretagna, 19 luglio), Slesia (Polonia, 16 agosto), Losanna (Svizzera, 20 agosto) e Bruxelles (22 agosto). Le Finali si disputeranno a Zurigo (Svizzera) il 27 e il 28 agosto, un paio di settimane prima dei Mondiali di Tokyo.