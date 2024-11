WEC, Ferrari n. 51 perde il podio nel post gara in Bahrain

Cambia nel post gara la classifica della 8h del Bahrain valida per il FIA World Endurance Championship. La Ferrari n. 51, meritatamente in seconda piazza all’arrivo alle spalle della Toyota n. 8, ha perso il podio conquistato sul campo per aver utilizzato due pneumatici in più rispetto al limite consentito.

La 499P di Antonio Giovinazzi, James Calado ed Alessandro Pier Guidi ha montato 28 gomme nell’arco dell’evento contro le 26 massime previste. 4 minuti e 55 secondi (convertiti in due giri + 1 minuto 10.890) sono stati inflitti all’equipaggio vincitore della 24h Le Mans 2023 che ovviamente è precipitato in classifica.

La Porsche n. 5 ha quinti ripreso il secondo posto ceduto alla Ferrari nel corso dell’ultimo giro, mentre la Peugeot n. 93 ha agguantato la Top3 davanti all’Alpine n. 35 ed alla BMW n. 15. Entra tra i migliori 10 anche la Porsche n. 6 che ha primeggiato nella classifica piloti nel Mondiale 2024 con Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer.

Quest’oggi i protagonisti del FIA WEC resteranno nel deserto del Bahrain per disputare i rookie test. Tanta attesa per vedere dei debutti importanti come quello di Valentino Rossi a bordo del prototipo BMW.