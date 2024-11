La sfida di Monterotondo tra Vis Nova e AN Brescia è il piatto forte dell’ottava giornata di serie A1 Maschile, turno nel quale spicca anche il derby siciliano Telimar-C.C. Ortigia. Presenta per noi le sfide di cartello Alessandro Di Somma, capitano dell’Iren Genova Quinto. In A1 Femminile attenzione concentrata su Bogliasco-Cosenza, sfida che mette in palio punti importanti in zona salvezza mentre l’A2 maschile torna in vasca per la quarta giornata.