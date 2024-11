Vela, Ugolini/Giubilei d’argento agli Europei Nacra 17. Vincono gli olandesi Offerman/Houtman

Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei hanno conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Europei 2024 di Nacra 17, evento che si è disputato nelle acque siciliane di Sferracavallo, in provincia di Palermo. Questa rassegna continentale rappresentava di fatto l’inizio del ciclo olimpico verso Los Angeles 2028 per i catamarani volanti foiling, con la sperimentazione di un nuovo format.

Al posto della Medal Race a punteggio doppio riservata ai primi dieci equipaggi della classifica generale, è stato introdotto infatti un match race finale tra i primi due della graduatoria per stabilire i vincitori dell’evento. In questo caso si sono qualificati per i testa a testa conclusivi gli olandesi Willemijn Offerman/Scipio Houtman e gli azzurri Ugolini/Giubilei.

I neerlandesi, primi al termine delle regate di flotta, partivano avanti 1-0 di default e la coppia italiana era obbligata ad aggiudicarsi due match race consecutivi per aggiudicarsi il titolo europeo. I due volte vice-campioni mondiali (2021 e 2022) hanno vinto la prima sfida pareggiando i conti sull’1-1, uscendo sconfitti però poi dal duello decisivo e non andando oltre l’argento.

“Abbiamo concluso al secondo posto, è stata una settimana davvero difficile. Su cinque giorni abbiamo gareggiato solo tre, mentre oggi abbiamo disputato solo le due regate del match race finale. Ce l’abbiamo messa tutta, ma la seconda regata è stata particolarmente complicata e purtroppo è finita così. Siamo comunque soddisfatti: chiudere l’anno con questo risultato va benissimo“, le dichiarazioni dei nostri portacolori al sito federale.

In questa edizione dei Campionati Europei, andata in scena pochi mesi dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024, erano assenti quasi tutti gli equipaggi di punta dell’ultimo triennio a livello globale. Ugolini e Giubilei, non convocati dall’Italia per la kermesse parigina (Tita/Banti hanno vinto il ballottaggio, centrando poi il bis a cinque cerchi), avevano trascorso gli ultimi mesi a Barcellona con Luna Rossa trionfando rispettivamente nella Youth America’s Cup (da timoniere) e nella Coppa America femminile (da trimmer).