Tyson-Paul stasera in tv: orario esatto, programma, come vederlo in streaming

Mike Tyson contro Jake Paul. Arlington, Texas: questo il luogo di una sfida che per contesto agonistico non si sa quanto possa avere, ma che come contesto di spettacolo ha sicuramente molto da far vedere. Intanto la febbre per questo combattimento è salita e non di poco.

Del resto, si tratta di uno dei più grandi pesi massimi della storia contro un re di YouTube che si è recentemente messo in mostra anche attraverso il pugilato, avendo iniziato in tal senso da pochi anni una carriera che lo ha portato a sfidare anche discreti pugili professionisti. La storia con Iron Mike, per Jake Paul, è però un po’ differente: avrà pure 58 anni, ma Tyson è e rimane uno di quelli che ha segnato inevitabilmente questo sport.

Il combattimento tra Mike Tyson e Jake Paul si terrà nella notte italiana questa notte, all’incirca alle ore 4:00 con riunione al via alle 2:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Netflix (per gli abbonati), che avrà anche a disposizione il suo servizio streaming. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO TYSON-PAUL OGGI

Sabato 16 novembre (in Italia)

Ore 4:00 circa MAIN EVENT – Mike Tyson-Jake Paul (massimi, 8 riprese) – Diretta tv su Netflix

Dalle ore 2:00 UNDERCARD

Katie Taylor-Amanda Serrano (Mondiale unificato superleggeri femminili)

Mario Barrios-Abel Ramos (Mondiale WBC welter)

Neeraj Goyat-Whindersson Nunes (supermedi)

Shadasia Green-Melinda Watpool (Mondiale WBO supermedi femminili)

Lucas Bahdi-Armando Casamonica (superleggeri)

Bruce Carrington-Dana Coolwell (piuma)

PROGRAMMA TYSON-PAUL: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Netflix (per gli abbonati)

Diretta streaming: Netflix (per gli abbonati)

Diretta Live testuale: OA Sport