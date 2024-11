Torna l’appuntamento con la Notte degli Oscar tuttoBICI

È un appuntamento davvero speciale, quello con la Notte degli Oscar tuttoBICI in programma giovedì 28 novembre a Milano. Sarà infatti l’edizione numero 30 del premio nato nel 1995 insieme alla rivista tuttoBICI e creato per rendere omaggio al meglio del ciclismo italiano in ogni categoria.

Dal 1995 il premio istituito dal mensile tuttoBICI e dal sito tuttobiciweb.it chiama alla ribalta grandi campioni affiancati da giovani speranze del ciclismo e racconta le loro emozioni, che hanno come filo conduttore la grande passione per la bicicletta.

Così sul red carpet della Notte degli Oscar sfileranno gli Esordienti Nicole Bracco, Carlo Ceccarello e Riccardo Longo, gli Allievi Maria Acuti e Lorenzo Campagnolo, gli Juniores Chantal Pegolo e Lorenzo Mark Finn (campione del mondo della categoria), l’Under 23 Edoardo Zamperini e l’Elite Sergio Meris. Elisa Longo Borghini si laurea per la settima volta in carriera (eguagliando il record di Fabiana Luperini) miglior ciclista italiana mentre Jonathan Milan è il primo atleta della storia a conquistare due Oscar nella stessa stagione, quello del miglior giovane e quello del professionista numero 1 d’Italia.

Marco Villa, scelto dai lettori di tuttobiciweb, riceverà per la quarta volta il premio destinato al miglior tecnico italiano al termine dell’ennesima straordinaria stagione della pista tricolore.