Sinner: “Io e Berrettini ci capiamo molto bene. Brutto lasciar fuori Bolelli e Vavassori”

Jannik Sinner ha conquistato i due punti che sono valsi all’Italia il successo nei quarti di finale di Coppa Davis per 2-1 sull’Argentina: dopo la vittoria in singolare, l’azzurro si è affermato anche in doppio, in coppia con Matteo Berrettini, ed ha commentato il match ai microfoni di Rai Sport.

La sintonia con Matteo Berrettini: “Noi ci capiamo molto bene anche fuori dal campo, lui oggi ha giocato davvero un doppio incredibile, dove ha risposto molto molto bene, ovviamente serve incredibilmente, quindi sono contento che siamo riusciti a giocare un doppio di questo genere sull’1-1. La situazione era molto delicata, molto difficile, per me è un onore giocare con lui“.

Le diverse opzioni in doppio per l’Italia: “Ovviamente abbiamo tantissime altre scelte da mettere in campo, lasciare fuori Bolelli e Vavassori è brutto, perché hanno fatto una stagione incredibile, però non è semplice per il capitano. Ci siamo confrontati prima, abbiamo provato a trovare la soluzione migliore e quindi siamo contenti“.

Ultima battuta sul penultimo atto: “Adesso vediamo come va sabato in semifinale, visto che ritroveremo l’Australia. Sfida uguale all’anno scorso, però totalmente diversa. Non possiamo dire ancora niente, chi giocherà, chi farà cosa, ma sicuramente daremo il 100% e poi vediamo“.