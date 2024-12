Simone Conte super nei Mondiali giovanili di tuffi: oro dalla piattaforma per l’azzurrino

La settima giornata dei Mondiali 2024 giovanili di tuffi a Rio de Janeiro (Brasile) è stata scossa dall’oro nella gara maschile dalla piattaforma di Simone Conte. Una prestazione di grande rilievo per l’atleta azzurro che, dopo aver vinto il metallo più pregiato in coppia con Raffaele Pelligra nel sincro dai 10 metri in questa rassegna e l’argento dal trampolino tre metri nel sincro con Valerio Mosca, si è portato a casa anche questo grandioso risultato.

Sono stati 547.65 i punti in totale del nostro portacolori che ha saputo mettere insieme nell’atto conclusivo cinque rotazioni pregevoli. In particolare, Conte è riuscito a ottenere 82.80 nella verticale con doppio salto mortale indietro con due avvitamenti e mezzo, 79.20 con il triplo salto mortale e mezzo indietro raggruppato e 76.80 con il triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato. Alle su spalle hanno terminato l’ucraino Danylo Avanesov (531.70) e l’americano Joshua Hedberg (528.70).

Nella finale dai tre metri femminili (girls 14-15), Viola Bellato e Marianna Cannone hanno terminato rispettivamente all’ottavo e decimo posto, nella gara in cui a prevalere è stato il Messico con una doppietta, firmata da Rut Elisa Paez Manjarrez (380.20) e da Zyanya Yunuen Parra Martin (375.00). Il bronzo è stato conquistato dalla tedesca Nina Philine Berger (359.35).

Bellato ha concluso la sua prova con 336.80, mentre Cannone ha messo a referto 327.50. Domani ultima giornata, con le citate Bellato e Cannone impegnate anche dalla piattaforma, mentre Marco Valenti e Davide Barberi si cimenteranno dal metro.