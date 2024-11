Sci alpino, a Gurgl prova del 99 per Mikaela Shiffrin, le italiane cercano la riscossa…

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025 si prepara per il suo terzo weekend di gare. Dopo l’esordio di Soelden e lo slalom di Levi, il Circo Bianco si sposta sulle nevi austriache di Gurgl per il secondo appuntamento tra i pali stretti della stagione.

La gara si disputerà nella giornata di domani, sabato 23 novembre, con la prima manche fissata per le ore 10.30, mentre la seconda scatterà alle ore 13.30 e andrà a dare conferme importanti dopo il primo slalom di Levi. Di pari passo, ovviamente, potrebbe far fare un passo indietro a chi, invece, aveva iniziato con il piede giusto in Lapponia.

Inutile girarci attorno, la grande favorita per la prova sulla pista denominata Kirchenkar sarà, ovviamente, “Sua maestà” Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense, infatti, a Levi ha subito fatto vedere di essere dominante tra i rapid gates ed è prontissima a centrare il successo numero 99 della sua clamorosa carriera. Le rivali sono le prime a sapere che sarà durissima poter contrastarla, con Katharina Liensberger e Lena Duerr che cercheranno di ripetere il podio della gara finlandese.

In casa Italia, invece, urge una riscossa. Le azzurre impegnate saranno Martina Peterlini (la migliore a Levi con il 17° posto sulla Black Levi), quindi Marta Rossetti, Beatrice Sola, Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi e Giorgia Collomb. Nel primo slalom della stagione abbiamo visto una sola italiana alla seconda manche. Davvero troppo poco per una squadra che continua a faticare in maniera evidente.