Scherma, anche le sciabolatrici azzurre centrano la doppia cifra ad Orano

Come gli uomini, anche le donne firmano la doppia cifra nella prova di Coppa del Mondo di sciabola in corso di svolgimento ad Orano in Algeria. Sono dieci le azzurre che accedono nel tabellone principale, che vedeva già qualificate Chiara Mormile e Michela Battiston per via della loro posizione nel ranking mondiale.

Dopo un’ottima fase a gironi si erano poi qualificate Giulia Arpino, Michela Landi, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano ed Eloisa Passaro, mentre successivamente dagli assalti preliminari sono riuscite ad accedere al tabellone Claudia Rotili, Manuela Spica e Maria Clementina Polli.

Purtroppo all’ultima stoccata dell’ultimo assalto si è fermato il cammino di Mariella Viale, sconfitta dalla francese Klein; mentre nel turno precedente era stata Alessandra Nicolai ad essere sconfitta per 15-10 dalla rumena Lupu.

Domani ci saranno gli assalti delle prove individuali sia femminile sia maschile, mentre domenica spazio alle gare a squadre. Il quartetto azzurro nella prova di sciabola femminile sarà composto da Alessia Di Carlo, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Manuela Spica.