Quanti soldi guadagnano Tyson e Paul per il match di esibizione? Cifre sbalorditive

Poche ore alla sfida tra Mike Tyson e Jake Paul che segna il ritorno sul ring di Iron Mike e la continuazione della carriera pugilistica dell’uomo che si è guadagnato una signora popolarità su YouTube prima di dare anche spazio alla sua vena pugilistica.

Un combattimento, questo, che ha visto scomodarsi per le opinioni una larga parte dei migliori uomini della boxe di questa epoca e anche di altre epoche passate. C’è chi, come Anthony Joshua, prega che Tyson esca sano dalla notte di Arlington e chi, invece, come Tyson Fury e Lennox Lewis, ritiene il nativo di Brooklyn in grado di sconfiggere un avversario di 31 anni più giovane.

La sfida di stanotte, va ricordato, si terrà sulla distanza delle 8 riprese da 2 minuti ciascuna, i guantoni saranno da 14 once e non ci sarà giudizio arbitrale finale di giudici professionisti. Tutto, insomma, all’insegna di una situazione diversa per una notte diversa.

Non si baderà certo a spese per i due pugili. Di cifre ufficiali non ne sono state riportate, ma Paul, nella conferenza stampa che si è tenuta ad agosto, ha parlato in questo modo: “Sono qui per guadagnare 40 milioni di dollari e mandare KO una leggenda“. Secondo quanto riportato dall’amico ed ex campione UFC Henry Cejudo, invece, Tyson guadagnerà all’incirca 20 milioni di dollari, dato confermato anche da vari esperti dell’industria pugilistica.