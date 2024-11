Quando le prossime gare di sci alpino? Coppa del Mondo Gurgl 2024: programma, orari, tv, streaming

Dopo aver messo alle spalle il fine settimana lappone di Levi (Finlandia) la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 si prepara per il prossimo appuntamento che, guarda caso, sarà ancora dedicato ai pali stretti, proprio come avvenuto sulla Levi Black.

Il programma del Circo Bianco, per entrambi i comparti, prevede un ritorno in Austria dopo l’esordio di Soelden. Si gareggerà, infatti, a Gurgl per due slalom. Il primo nella giornata di sabato 23 novembre, il secondo, quello maschile, nella giornata di domenica 24 novembre.

La Coppa del Mondo, quindi, si concentra ancora sulle prove tecniche e si prepara per Gurgl, che è rimasta a rischio cancellazione fino a pochi giorni fa, prima della lunga trasferta nordamericana con Killington (donne), Beaver Creek (uomini), Tremblant (donne) e di nuovo Beaver Creek, questa volta in versione femminile.

Come seguire l’evento in tv? Il weekend di Gurgl sarà visibile su Eurosport e Raisport. I canali saranno scelti in base alla programmazione. In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

Sabato 23 novembre

Ore 10.30 prima manche slalom femminile Gurgl

Ore 13.30 seconda manche slalom femminile Gurgl

Domenica 24 novembre

Ore 10.30 prima manche slalom maschile Gurgl

Ore 13.30 seconda manche slalom maschile Gurgl