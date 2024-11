Quando iniziano i Mondiali di nuoto in vasca corta 2024? Date, programma, orari, tv

Mancano ormai meno di due settimane al via dei Campionati Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta, che si terranno presso la Duna Arena di Budapest da martedì 10 a domenica 15 dicembre. Si tratta di fatto della prima rassegna iridata assoluta del nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028, anche se in vasca da 25 metri.

Nonostante l’assenza di tre stelle del movimento natatorio azzurro come Gregorio Paltrineri, Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, l’Italia si presenterà comunque nella capitale ungherese con ambizioni importanti grazie ad una delegazione molto competitiva. Saranno 29 i nostri portacolori impegnati a Budapest tra gare individuali e staffette, con diversi giovani talenti in rampa di lancio che potranno mettersi alla prova in un palcoscenico di assoluto prestigio.

In tutte e sei le giornate della manifestazione, la sessione mattutina delle batterie inizierà alle ore 9.00 mentre il blocco pomeridiano (con semifinali e finali) si disputerà a partire dalle ore 17.30. L’evento verrà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (palinsesto ancora da stabilire), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della kermesse con aggiornamenti in tempo reale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2024

Martedì 10 dicembre

Mattina (dalle ore 9.00)

400 stile libero donne

100 dorso donne

100 dorso uomini

50 farfalla donne

50 farfalla uomini

200 misti donne

200 misti uomini

4×100 stile libero donne

4×100 stile libero uomini

1500 stile libero uomini (serie lente)

Pomeriggio (dalle ore 17.30)

400 stile libero donne (finale)

50 farfalla donne (semifinali)

50 farfalla uomini (semifinali)

200 misti donne (finale)

200 misti uomini (finale)

100 dorso donne (semifinali)

100 dorso uomini (semifinali)

1500 stile libero uomini (serie veloce)

4×100 stile libero donne (finale)

4×100 stile libero uomini (finale)

Mercoledì 11 dicembre

Mattina (dalle ore 9.00)

100 stile libero donne

100 stile libero uomini

100 rana donne

100 rana uomini

800 stile libero donne (serie lente)

4×50 mista mista

Pomeriggio (dalle ore 17.30)

100 dorso donne (finale)

100 dorso uomini (finale)

100 stile libero donne (semifinali)

100 stile libero uomini (semifinali)

100 rana donne (semifinali)

100 rana uomini (semifinali)

50 farfalla donne (finale)

50 farfalla uomini (finale)

800 stile libero donne (serie veloce)

4×50 misti misti (finale)

Giovedì 12 dicembre

Mattina (dalle ore 9.00)

50 dorso donne

50 dorso uomini

200 farfalla donne

200 farfalla uomini

100 misti donne

100 misti uomini

4×200 stile libero donne

400 stile libero uomini

Pomeriggio (dalle ore 17.30)

100 stile libero donne (finale)

100 stile libero uomini (finale)

50 dorso donne (semifinali)

50 dorso uomini (semifinali)

200 farfalla donne (finale)

200 farfalla uomini (finale)

100 rana donne (finale)

100 rana uomini (finale)

100 misti donne (semifinali)

100 misti uomini (semifinali)

400 stile libero uomini (finale)

4×200 stile libero donne (finale)

Venerdì 13 dicembre

Mattina (dalle ore 9.00)

4×50 stile libero mista

200 rana donne

200 rana uomini

100 farfalla donne

100 farfalla uomini

4×200 stile libero uomini

1500 stile libero donne (serie lente)

Pomeriggio (dalle ore 17.30)

4×50 stile libero mista (finale)

200 rana donne (finale)

200 rana uomini (finale)

50 dorso donne (finale)

50 dorso uomini (finale)

100 farfalla donne (semifinali)

100 farfalla uomini (semifinali)

100 misti donne (finale)

100 misti uomini (finale)

1500 stile libero donne (serie veloce)

4×200 stile libero uomini (finale)

Sabato 14 dicembre

Mattina (dalle ore 9.00)

400 misti donne

400 misti uomini

50 stile libero donne

50 stile libero uomini

50 rana donne

50 rana uomini

800 stile libero uomini (serie lente)

4×100 mista mista

Pomeriggio (dalle ore 17.30)

100 farfalla donne (finale)

100 farfalla uomini (finale)

50 rana donne (semifinali)

50 rana uomini (semifinali)

50 stile libero donne (semifinali)

50 stile libero uomini (semifinali)

400 misti donne (finale)

400 misti uomini (finale)

800 stile libero uomini (serie veloce)

4×100 mista mista (finale)

Domenica 15 dicembre

Mattina (dalle ore 9.00)

200 stile libero donne

200 stile libero uomini

200 dorso donne

200 dorso uomini

4×100 misti donne

4×100 misti uomini

Pomeriggio (dalle ore 17.30)

50 stile libero donne (finale)

50 stile libero uomini (finale)

50 rana donne (finale)

50 rana uomini (finale)

200 dorso donne (finale)

200 dorso uomini (finale)

200 stile libero donne (finale)

200 stile libero uomini (finale)

4×100 misti donne (finale)

4×100 misti uomini (finale)

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto da stabilire).

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta testuale: OA Sport.