Quando gioca l’Italia in Billie Jean King Cup 2024? Data, avversaria, orari, tv, streaming

Da oggi si comincia. Dal 13 al 20 novembre Malaga sarà teatro delle Billie Jean King Cup Finals. Sul veloce indoor del ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ ci sarà anche l’Italia che esordirà alle ore 10.00 di sabato 16 novembre contro la vincente di Giappone-Romania, match in programma domani. Quest’oggi saranno le protagoniste le padrone di casa della Spagna contro la Polonia.

Le nostre portacolori, in qualità di finaliste della scorsa edizione, inizieranno la loro avventura a partire dai quarti di finale di questa competizione. Per questo dovranno attendere l’esito della sfida tra le nipponiche e le rumene.La capitana Tathiana Garbin punterà le proprie fiches su Jasmine Paolini, protagonista di una stagione a dir poco straordinaria e recentemente impegnata nelle WTA Finals, anche in doppio con Sara Errani.

Le due campionesse olimpiche di Parigi saranno un altro punto di forza della squadra tricolore, ricordando che del roster faranno parte anche Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan. Da capire la scelta di Garbin sulla seconda singolarista, ma questo chiaramente dipenderà dalla condizione fisica delle ragazze e dal particolare momento di forma.

L’edizione 2024 delle Billie Jean King Cup Finals, competizione di tennis femminile a squadre, sarà trasmessa in diretta televisiva in esclusiva da SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale degli impegni dell’Italia.

CALENDARIO BJK CUP 2024

Mercoledì 13 novembre

Ore 17:00 Spagna vs Polonia

Giovedì 14 novembre

Ore 10.00 Giappone vs Romania

Ore 17.00 Slovacchia vs USA

Venerdì 15 novembre

Ore 17.00 Germania vs Gran Bretagna

QUARTI DI FINALE

Sabato 16 novembre

Ore 10.00 Italia vs Giappone o Romania

Ore 17.00 Cechia vs Spagna o Polonia

Domenica 17 novembre

Ore 10.00 Australia vs Slovacchia o USA

Ore 17.00 Canada vs Germania o Gran Bretagna

SEMIFINALE

Lunedì 18 novembre

Ore 17.00 primo match

Martedì 19 novembre

Ore 12.00 secondo match

FINALE

Mercoledì 20 novembre alle 17.00

PROGRAMMA BJK CUP 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport