MotoGP, Enea Bastianini: “Partenza incredibile, non mi aspettavo il podio nella Sprint”

Enea Bastianini compie una piccola grande impresa e archivia un ottimo secondo posto nella Sprint del Gran Premio di Barcellona 2024, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo del team factory Ducati si è reso protagonista di una splendida rimonta dall’ottava posizione in griglia, soprattutto grazie ad una partenza da urlo che lo ha proiettato addirittura davanti a tutti in curva 1.

“Bestia” ha poi ceduto la testa della corsa al compagno di squadra Francesco Bagnaia in curva 3, ingaggiando successivamente un duello spettacolare con il leader del campionato Jorge Martin. Il futuro pilota della KTM ha ripreso Martinator nelle battute conclusive, affondando l’attacco all’ultimo giro e prendendosi così una preziosa piazza d’onore.

“Mi sento molto bene, la partenza è stata incredibile. Devo rivederla perché è stata davvero bellissima, poi è stato più semplice per me stare vicino a Pecco perché si è messo davanti dopo tre curve. Dopo mi sono trovato dietro a Jorge, ho cercato di riavvicinarmi e l’ho superato all’ultimo giro, ma era inatteso questo podio dopo un weekend nel quale ho sofferto, quindi sono contento“, il commento a caldo di Bastianini.

Enea, grazie a questo risultato, si riporta al terzo posto della classifica generale con un margine di 5 punti su Marc Marquez, incappato in un pomeriggio complicato e soli 7° al traguardo dopo un contatto al via con Pedro Acosta che lo ha fatto sprofondare in mezzo al gruppo.