Margherita Betti e la staffetta mista in top-5 nella Coppa del Mondo giovanile di short track a Bormio

Calato il sipario sulla prima tappa della Coppa del Mondo junior di short track, disputatasi al Palaghiaccio di Bormio. L’atto inaugurale del massimo circuito giovanile ha visto impegnati non pochi azzurri al via e la migliore in termini di piazzamenti è stata Margherita Betti. L’azzurrina è riuscita a spingersi sino in finale nella seconda serie dei 1000 metri di questo appuntamento, rientrando nel novero delle migliori cinque atlete. Niente da fare invece per Beatrice Paglia ed Elisa Beltrami, che non hanno superato i ripescaggi.

Nei 500 metri femminile, esito negativo per Sara Martinelli e Sabrina Canclin, anche loro non in grado di andare oltre i ripescaggi, mentre nella medesima prova al maschile Daniele Zampedri era riuscito a qualificarsi nei quarti di finale, dove però si è fermato. Eliminato subito Filippo Pezzoni e squalificato nei preliminari Daniele Cola.

Nei 1000 metri maschili, Aaron Van Quang Pietrobono è riuscito quantomeno ad andare oltre i famigerati ripescaggi, ma nei quarti c’è stato lo stop. La staffetta femminile formata da Beltrami, Canclini, Martinelli e Paglia si è classifica seconda nella Finale B.

Facendo un passo indietro e parlando della giornata di gare di ieri, non grandissime soddisfazioni e solo due top-8 per il Bel Paese. Bene Zampedri che nella prima serie dei 1000 metri maschili si è spinto fino alle semifinali, partecipando poi alla Finale B e concludendo terzo (ottavo assoluto). Nella staffetta mista, il quartetto azzurro composto da Betti, Martinelli, Cola e Zampedri ha terminato in terza posizione la propria semifinale e successivamente ha fatto la voce grossa nella Finale B con un’altra formazione, ovvero Beltrami, Betti, Maturi Padovani, Zampedri (quinto posto assoluto).