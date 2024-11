L’Italia chiude i Mondiali di padel con un bronzo tra le donne. Conferma Argentina tra gli uomini

L’Italia chiude con una medaglia di bronzo (al femminile) i Mondiali di padel 2024 che si sono disputati a Doha in Qatar. Le vittorie sono andate alla Spagna (nel comparto femminile) e all’Argentina (nel torneo maschile) mantenendo ampiamente le premesse che vedevano le due Nazioni come chiare favorite. Per gli azzurri, comunque, due ottimi percorsi, con la formazione maschile che si è riscattata dopo l’edizione precedente.

Nel torneo maschile l’Argentina ha conquistato il dodicesimo titolo della sua storia al termine di una battaglia che si è trasformata in una vera e propria maratona contro la Spagna che si è dovuta accontentare della medaglia d’argento. La sfida ha preso il via con il netto successo del duo Coello-Nieto contro Di Nenno-Stupaczuk. Quindi Lebron-Galan nulla hanno potuto contro Chingotto e Tapia portando il match al terzo incontro. I giovani Libaak e Augsburger hanno piegato Yanguas e Paquito Navarro in una match interminabile concluso a tarda notte.

L’Italia, invece, si era fermata ai piedi del podio, eliminata dal Portogallo. Araujo-Luque hanno piazzato un doppio 6-2 contro Sinicropi-Graziotti, quindi i fratelli Deus hanno centrato il successo contro Patiniotis-Dominguez. Vittoria ai quarti contro la Francia importante ma i lusitani sono più forti.

Nel torneo femminile la Spagna ha vinto per la sesta volta consecutiva, confermando il proprio dominio. Paula Josemaria e Ari Sanchez hanno vinto, non senza sofferenza, contro Claudia Jensen e Delfi Brea. Nell’altro incontro, invece, comodo 6-3 6-2 di Fernandez-Triay su Riera-Bidahorria. Le azzurre hanno conquistato ancora una volta la medaglia di bronzo, il terzo di fila, contro il Portogallo. Pappacena-Marchetti hanno fissato il 2-1 finale, dopo il successo di Sussarello-Stellato e la sconfitta di Orsi-Casali.