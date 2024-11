Jannik Sinner n.1 del mondo: quanti punti ha nel ranking ATP? Vantaggio enorme su Alcaraz e Zverev

Jannik Sinner ha vinto le ATP Finals, imponendosi in maniera schiacciante nel torneo riservato ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica. Il fuoriclasse altoatesino si è imposto sul cemento dell’Inalpi Arena di Torino, trionfando da imbattuto e senza concedere set agli avversari: dopo aver giganteggiato nel girone contro Alex de Minaur, Daniil Medvedev e Taylor Fritz, l’azzurro ha dettato legge anche contro Casper Ruud in semifinale e nuovamente contro Fritz nell’atto conclusivo.

Il 23enne ha fornito una prestazione di autentica forza di fronte al proprio pubblico e ha così conquistato ben 1.500 punti: questo è il bottino che veniva garantito al giocatore in grado di alzare al cielo il trofeo senza perdere un incontro (200 punti per ogni affermazione nel round robin, 400 per il successo in semifinale e 500 per l’apoteosi in finale). Si tratta di un’ulteriore dimostrazione di forza fornita dal nostro portacolori, che settimana prossima guiderà l’Italia in Coppa Davis.

La stagione a livello individuale si chiude così da numero 1 del mondo con all’attivo addirittura 11.830 punti. Diamo uno sguardo dettagliato al “cedolino”: 2.000 punti per ogni affermazione Slam (Australian Open e US Open), 1.500 punti per l’apoteosi alle ATP Finals, 1.000 punti per ogni gioia nei Masters 1000 (Cincinnati, Miami, Shanghai), 800 punti per la semifinale al Roland Garros, 500 punti per ciascun trionfo negli ATP 500 (Rotterdam e Halle), 400 per la semifinale nel Masters 1000 di Montecarlo, 400 per i quarti a Wimbledon, 330 per la finale all’ATP 500 di Pechino, 200 per gli ottavi al Masters 1000 di Madrid e al Masters 1000 di Montreal.

Non bisogna dimenticare che gli sono stati tolti i 400 punti che aveva conseguito sul campo grazie alla semifinale raggiunta al Masters 1000 di Miami, perché in quell’occasione è stata riscontrata la positività al Clostebol. Jannik Sinner ha così un vantaggio siderale sui suoi più immediati inseguitori nel ranking ATP: 3.915 punti sul tedesco Alexander Zverev (numero 2 con 7.915) e 4.820 sullo spagnolo Carlos Alcaraz (terzo con 7.010), mentre lo statunitense Taylor Fritz è addirittura a 6.730 lunghezze di distacco (quarto con 5.100, 70 punti in più del russo Daniil Medvedev).