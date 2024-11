Italia-Polonia oggi in tv, BJK Cup 2024: orari singolari e doppio, programma, streaming

Tutto pronto al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga per la sfida tra Italia e Polonia, valevole come prima semifinale della Billie Jean King Cup 2024. Un confronto durissimo per le azzurre, che partono sulla carta sfavorite in entrambi i singolari e dovranno dunque trovare almeno un upset nei primi due incontri per potersi giocare tutto nel doppio decisivo.

Il match inaugurale tra le n.2 sarà subito cruciale per la Nazionale capitanata da Tathiana Garbin, chiamata a scegliere una tra Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti per affrontare la 25ma del ranking Magdalena Frech. A seguire andrà in scena una partita di livello stellare tra la n.4 al mondo Jasmine Paolini e la n.2 Iga Swiatek, entrambe reduci dall’eliminazione nella fase a gironi delle WTA Finals di Riad.

In caso di parità dopo i due singolari, l’Italia si affiderà con ogni probabilità alle campionesse olimpiche in carica di specialità Sara Errani e Jasmine Paolini, mentre la Polonia dovrebbe schierare nuovamente Swiatek in coppia con Katarzyna Kawa dopo il convincente successo ottenuto ai quarti contro le forti ceche Bouzkova/Siniakova.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, prima semifinale della Billie Jean King Cup 2024 a Malaga. Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta tv su SuperTennis; in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-POLONIA BJK CUP 2024 OGGI

Lunedì 18 novembre



Ore 17.00 Italia-Polonia – Diretta tv su SuperTennis

Le giocatrici schierate verranno annunciate entro un’ora prima del primo incontro

Ore 17.00

Primo singolare (tra le numero 2)

A seguire

Secondo singolare (tra le numero 1)

A seguire

Doppio (eventuale, si giocherà solo se decisivo)

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA BJK CUP 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis.

Diretta streaming: supertennis.tv e SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.