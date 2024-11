Golf, McNealy e Thorbjornsen condividono la vetta al The RSM Classic dopo il primo round. Male Åberg

Prima giornata del PGA Tour in archivio con Maverick McNealy e Michael Thorbjornsen saldamente al comando del The RSM Classic a -8. I due statunitensi, che hanno giocato rispettivamente sul Seaside Course e sul Plantation Course, hanno concluso queste prime 18 buche entrambi con un bogey-free-round e si trovano dopo il primo round ad un colpo di distanza sul connazionale Andrew Novak fermo a -7 in 3° posizione solitaria.

Chiudono la top 5 in T4 a -6 sul totale il belga Adrien Dumont de Chassart, 24enne diventato professionista nel 2023 e che quest’anno ha dimostrato un discreto livello posizionandosi 2 volte in top 10 su 26 eventi giocati (11 i tagli passati), e l’americano Chandler Phillips, 27enne anche lui con 2 top 1o all’attivo in stagione sul PGA Tour (26 presenze e 18 tagli centrati). Sono, invece, sette i golfisti (di cui 6 statunitensi e uno solo, Kevin Yu, di Taiwan) appaiati in T6 a -5. Tra questi si segnalano il bogey free round di Austin Eckroat, fresco vincitore del World Wide Technology Championship a Los Cabos in Messico, Keith Mitchell, che negli ultimi 3 tornei non ha passato il taglio ma ha 4 piazzamenti nel 2024 tra i primi 10 su 27 tornei giocati, e Michael Kim, 1 eagle e 3 birdie per una carta pulita dalla 1 alla 18.

Brutta partenza, invece, per il campione in carica nonchè n.16 della FedExCup List Ludvig Åberg. Lo svedese diventato professionista l’anno scorso, ha girato in +3 sul percorso Seaside e si trova in T135 a pochi colpi dagli ultimi posti. Partiti a rilento anche altri nomi caldi del torneo come il colombiano Camilo Vilegas, appaiato ad Åberg e gli statunitensi Kevin Kisner, Gary Woodland e Webb Simpson fermi a +4 in T144.

Ha girato in stretto par sul percorso del Plantation Francesco Molinari. La sua carta è molto altalenante (4 bogey e 4 birdie) ma il torneo è ancora lungo e il torinese, in 80esima posizione, ha ampio margine di recupero nella giornata di venerdì. Insieme a lui l’austriaco Sepp Straka, l’inglese Matt Wallace e altri 18 giocatori tra cui Brian Harman (vincitore del The Open Championship nel 2023) e J.T. Poston.

Il The RSM Classic, che mette in palio un montepremi di 7,6 milioni di dollari e 500 punti FedExCup, è l’ultimo appuntamento valido per muovere la classifica. Dopo la tappa in Georgia i primi 125 giocatori della classifica a punti FedExCup avranno la carta piena per il 2025 sul PGA.