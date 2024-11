Golf, al via i playoff ad Abu Dhabi. Presenti Manassero, Migliozzi e Laporta

Finita la regular season, il DP World Tour entra nel vivo con il primo appuntamento dei playoff. Da giovedì 7 a domenica 10 novembre, infatti, il maggiore circuito europeo si sposta negli Emirati Arabi Uniti per l’Abu Dhabi HSBC Championship, evento riservato ai primi 70 giocatori della Race to Dubai.

Sul percorso dello Yas Links Golf Club (par 72 lungo 6.789 metri) si affronteranno, dunque, i migliori giocatori del Tour, tutti a caccia del ricco montepremi (9 milioni di dollari) e di punti ( 9.000 in palio questa settimana) per rientrare nei primi 50 posti della r2dr e garantirsi, così, la possibilità di giocare l’evento conclusivo del Tour europeo dove si incoronerà il migliore giocatore del circuito: il DP World Tour Championship a Dubai.

Tra i favoriti Rory McIlroy, vincitore fin qui di 5 Race to Dubai (’12,’14,’15,’22,’23) e saldamente in testa questa stagione con 1.572,39 punti di distacco sul sudafricano Thriston Lawrence. Il nordirlandese arriva negli Emirati Arabi con 1 vittoria (all’Hero Dubai Desert Classic), 4 secondi posti e altre 2 top 10 tra Majors e tornei del DP World Tour in stagione e 2 vittorie sul PGA Tour (Zurich Classic of New Orleans e Wells Fargo Championship).

In grande spolvero anche Rasmus Højgaard. Il danese, classe 2001, attualmente in terza posizione nella r2dr, arriva da un finale di stagione molto prolifico: negli ultimi 7 tornei ha vinto l’Irish Open, è arrivato 3° al British Masters, 4° all’Andalucìa Masters e ha piazzato altre 2 top 20.

Tommy Fleetwood, vincitore per ben due anni di fila dell’Abu Dhabi HSBC Championship (2017-2018), arriva con due terzi posti e una seconda piazza nelle ultime 4 gare disputate. Il britannico, quest’anno, è anche riuscito ad imporsi in un torneo, il Dubai Invitational di inizio anno, e al momento si trova 5° nella Race to Dubai.

Non sarà della gara il defending Champion Victor Perez, ormai stabile sul PGA Tour.

Occhi puntati anche su Niklas Norgaard, danese classe ’92 7° nella r2dr, lo svedese Jesper Svensson, 28enne attualmente all’ottavo posto in classifica, Robert McIntyre, di rientro dopo un mese e Adam Scott, fermo da fine settembre quando si posizionò 57esimo al BMW PGA Championship.

Saranno 3, invece, gli italiani che scenderanno sui fairway dello Yas Links. Matteo Manassero si presenta al via dei playoff forte della sua 6° posizione nella Race to Dubai grazie ad 1 vittoria (al Jonsson Workwear Open) e 7 top 10 in stagione. Guido Migliozzi, invece, grazie al 5° posto ottenuto due settimane fa nel Genesis Open organizzato in Corea del Sud, è riuscito ancora una volta a rientrare tra gli aventi diritto ad una carta del PGA Tour per il prossimo anno (la sua posizione sarebbe la penultima buona) ma deve riuscire a confermare l’ottimo stato di forma perchè da dietro McKibbin è agguerrito più che mai. Francesco Laporta, invece, ha staccato il pass per l’Abu Dhabi HSBC Championship solo due week end. Il golfista pugliese ha dimostrato di saper giocare molto bene lungo tutto l’arco dell’anno e nel caso confermasse il suo stato di forma attuale potrebbe riuscire a guadagnare punti sul field e qualificarsi anche per l’atto finale a Dubai.