Ferrari in corsa per il Mondiale costruttori fino ad Abu Dhabi se… Tutte le combinazioni

La Ferrari si gioca ancora il Mondiale costruttori: la scuderia guidata del team principal Frédéric Vasseur dovrà affrontare un weekend non semplice a Lusail su una pista sulla carta non particolarmente adatta alla vettura e sulla quale la McLaren potrebbe riguadagnare punti e accumulare un vantaggio per arrivare sicuri ad Abu Dhabi: 24 punti la distanza tra le due scuderia.

Sainz ha dichiarato addirittura che la massima ambizione sarà il quinto o il sesto posto e quindi come il Cavallino Rampante può rimanere in corsa per il Mondiale costruttori? La McLaren ha infatti il primo match point in Qatar.

Ecco la condizione per la quale la scuderia britannica sarebbe già campione del mondo a Lusail domenica:

McLaren campione se guadagna 20 punti sulla Ferrari e non ne perde 9 dalla Red Bull

Titolo costruttori che verrà deciso sicuramente dalla gara di domenica, non si assegnerà nulla nella gara Sprint di sabato. Durante questo weekend i punti a disposizione in totale sono 59 tra Sprint e gara, quindi la McLaren per vincere già in questo fine settimana dovrebbe arrivare con un vantaggio di almeno 44 punti sulla Ferrari. In caso di arrivo a pari punti al termine del campionato, si andrebbe a vedere il numero di vittorie (in questo momento cinque pari), in caso di parità il numero di secondi posti (10 a 3 per la McLaren).