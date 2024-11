F1, Oscar Piastri: “Pomeriggio complicato, non avevamo passo. Giusta la mia penalità”

Dopo aver vissuto un sabato da assoluto protagonista con il miglior tempo nella Sprint Qualifying ed il secondo posto nella Sprint (cedendo volontariamente la vittoria al compagno di squadra Lando Norris su ordine del team), Oscar Piastri non nasconde la sua delusione per aver chiuso solamente in ottava piazza un pazzo Gran Premio del Brasile 2024 condizionato dal maltempo.

In realtà l’australiano della McLaren ha tagliato il traguardo in settima posizione, scalando però alle spalle di Yuki Tsunoda a causa di una penalizzazione di 10 secondi per aver speronato Liam Lawson in un tentativo di sorpasso: “La penalità è giusta. Non sono riuscito ad affiancarlo e ho colpito la sua posteriore sinistra. Gli ho chiesto scusa già durante la bandiera rossa. Diciamo che oggi è stata una di quelle giornate…“, le parole del pilota aussie ai microfoni di F1 TV.

“È stato un pomeriggio complicato, ma abbiamo ottenuto punti con entrambe le vetture e siamo rimasti in testa al campionato costruttori. Il risultato è comunque deludente. Ci è mancato semplicemente il passo ed il meteo ha causato scompiglio, quindi non avremmo potuto fare molto di più. Rivedremo tutto questa sera, ma non vedo l’ora di fare un po’ di reset prima di tornare a gareggiare a Las Vegas. Abbiamo ancora molto lavoro da fare nelle ultime tre gare“, il commento di Piastri sul sito ufficiale del team papaya.