Max Verstappen: “Ho dovuto aspettare tanto per passare Leclerc. Qualifiche? Spero di limitare i danni”

Max Verstappen ha centrato la terza posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP del Brasile, appuntamento numero 21 del Mondiale 2024 di Formula 1. Un buon risultato per l’attuale leader della classifica piloti che, seppur con alcuni limiti, ha saputo condurre una gara di riflessione, calcolando il rischio con estrema cautela senza esagerare.

Tuttavia l’olandese – il quale ha dovuto cedere il passo alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri – potrebbe subire una penalità di 5 secondi per non avere rispettato il delta in regime di Virtual Safety Car. Una volta arrivato al parco chiuso, il detentore del titolo ha commentato quanto fatto:

“E’ stata una gara piuttosto complicata, ma il passo è stato molto buono – ha detto Verstappen – Siamo sempre riusciti a rimanere in zona DRS, di questo siamo stati molto soddisfatti. C’è voluto solo molto tempo per passare Leclerc, ma quando sono tutti nel terreno DRS è difficile attaccare, devi quindi attendere qualche errore e portarlo a tuo vantaggio. E’ andata bene, questo è il mio passo, domani però potrebbe piovere. Ci sono troppe incognite”.

In vista delle qualifiche, al via alle 19:00, Verstappen ha poi aggiunto: “Non mi aspetto molto nel giro secco ma spero di riuscire a limitare i danni”