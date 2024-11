F1, Ferrari corsi e ricorsi storici fra il 1999 e il 2024. Un pilota in uscita, la lotta con la McLaren e quell’astinenza di 16 anni…

La Ferrari è pienamente in lotta per il Mondiale costruttori, trovandosi nella situazione di avere un pilota in uscita in vista della prossima stagione. Sin da febbraio, Carlos Sainz è conscio del fatto di doversi scansare per lasciare spazio a Lewis Hamilton, che si vestirà di rosso a partire dal 2025. Eppure, l’apporto dello spagnolo sarà fondamentale per l’eventuale conquista dell’Iride.

Non è capitato molto spesso, a Maranello, di trovarsi di fronte a una dinamica del genere. In tempi recenti, l’ultimo “addio annunciato” è stato quello di Sebastian Vettel, silurato proprio per ingaggiare il madrileno. Il 2020 fu però una stagione disgraziata per il Cavallino Rampante e il tedesco, ormai in declino, non aveva alcun obiettivo se non quello di difendere il prestigio personale.

Tornando indietro nel tempo, i vari Felipe Massa e Rubens Barrichello sono stati accantonati (o hanno scelto altre strade) nel corso di annate in cui non vi erano Mondiali in ballo. Diverse le circostanze legate a Kimi Räikkönen, che nel 2018 si fece quietamente da parte in favore di Charles Leclerc solo in autunno, quando ormai la rincorsa ai Mondiali era compromessa.

Si deve tornare indietro di un quarto di secolo, all’Eddie Irvine del 1999, per trovare la Ferrari nella medesima situazione odierna. Anzi, all’epoca il nordirlandese era inaspettatamente in bagarre anche per il titolo piloti. A lui andò male, alla Scuderia di Maranello viceversa bene, perché il Mondiale costruttori fu artigliato in extremis proprio ai danni della McLaren.

Allora, come oggi, il Cavallino Rampante spezzò un’astinenza iridata che durava da 16 anni (non si vinceva nulla di pesante dal 1983), proprio come quella attuale, cominciata nel 2008. Insomma, ci sono tanti corsi e ricorsi storici legati a questo finale di stagione 2024. Chissà se l’esito sarà il medesimo…