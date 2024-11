F1, Christian Horner: “Verstappen è già nell’elite dei campioni. Ha vinto un titolo da fuoriclasse”

Christian Horner festeggia un nuovo titolo iridato in casa Red Bull al termine del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato denominato Las Vegas Strip Circuit, infatti, è arrivata la matematica ufficialità del quarto alloro iridato per Max Verstappen che ha tagliato un traguardo storico a soli 27 anni, raggiungendo “mostri sacri” come Alain Prost o Sebastian Vettel.

Dopo la gara sul tracciato cittadino del Nevada il team principal della scuderia di Milton Keynes ha analizzato quanto avvenuto in questa stagione a Max Verstappen: “Questo è stato un titolo molto complicato da vincere. Tutto il merito va agli uomini e alle donne di Milton Keynes. Gli avversari ci hanno impegnato molto quest’anno. Ora Max si unisce a un gruppo d’élite di campioni ora, lo colloca tra i più grandi di sempre”.

A livello del pilota olandese non ci sono troppi dubbi per il suo timoniere: “Penso che sia stato il suo campionato migliore e, di pari passo, il più duro. Max ha dato il massimo soprattutto in quelle gare in cui la macchina non era pronta a vincere. È stato un anno sulle montagne russe, ma Max è stato davvero eccezionale”.

Christian Horner prosegue nella sua analisi: “Nel 2024 è partito alla grande, poi abbiamo vissuto un’estate molto complicata. Proprio in quel momento ha saputo dare il suo massimo, conquistando comunque punti pesanti. Il titolo costruttori? Direi che abbiamo una montagna da scalare, ma non ci arrenderemo mai. Abbiamo bisogno che Checo arrivi lassù nei punti”.