F1, Charles Leclerc: “McLaren davanti, ma dobbiamo prendere tanti punti”

Charles Leclerc si piazza in terza posizione nella qualifica sprint del Gran Premio del Brasile sulla pista di Interlagos. Il miglior risultato possibile per il monegasco che ha azzeccato un gran giro piazzandosi alle spalle delle due McLaren. Sappiamo che la Ferrari non è una macchina da qualifica, ma in gara con il passo si può far bene: una partenza così avanti nella Sprint Race fa ben sperare.

Queste le sue parole al termine della giornata: “Sono contento perché abbiamo tratto il massimo risultato da oggi, non c’era margine di miglioramento per fare qualcosa in più. La McLaren ha qualcosa in più ed è un po’ avanti nei nostri confronti in questo fine settimana, sarà importante fare comunque tanti punti”.

Obiettivo guadagnare punti per la classifica costruttori per la Ferrari che dovrà far leva sulla gara, visto che in qualifica sembra che la McLaren abbia qualcosa in più rispetto alla Rossa.