Errani/Paolini si qualificano in semifinale alle Finals se…Le avversarie sono sbocciate in pochi mesi

Sara Errani e Jasmine Paolini si giocheranno un posto nelle semifinali del torneo di doppio delle WTA Finals 2024 di tennis a Riad, in Arabia Saudita, nello scontro diretto contro la taiwanese Chan Hao-Ching e la russa Veronika Kudermetova, in quello che a tutti gli effetti è una sorta di quarto di finale.

Le prossime avversarie delle azzurre sono in realtà una coppia di recente costituzione, essendosi formata ad aprile e dunque non avendo giocato neppure tutta la stagione assieme, dato che avvalora ulteriormente la loro qualificazione all’ultimo atto del 2024.

Le due hanno vinto un torneo in coppia, il WTA 500 di Stoccarda, ma hanno disputato altre tre finali, ovvero quelle del WTA 1000 di Pechino e quelle dei 500 di Berlino, Bad Homburg. Agli US Open si sono fermate in semifinale, così come nel 500 di Seul, mentre hanno raggiunto i quarti nel 1000 di Wuhan e nel 500 di Charleston.

ERRANI E PAOLINI SI QUALIFICANO SE…