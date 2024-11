Errani/Paolini-Dolehide/Krawczyk oggi, WTA Finals 2024: orario, dove vederla in tv e streaming

A Riad, in Arabia Saudita, domenica 3 novembre, si completa la prima giornata della fase a gironi delle WTA Finals 2024: nel torneo di doppio ci sarà l’esordio della coppia azzurra composta da Sara Errani e Jasmine Paolini, che se la vedranno con le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk.

La sfida delle azzurre sarà la quarta in programma a partire dalle ore 11.00 italiane sul Center Court, dopo la sfida di doppio Dabrowski/Routliffe-Chan/Kudermetova ed i match di singolare Swiatek-Krejcikova (non prima delle ore 13.30 italiane) e Gauff-Pegula (non prima delle ore 16.00 italiane).

La diretta tv del match di Jasmine Paolini e Sara Errani, valido per le WTA Finals 2024, sarà affidata a SuperTennis HD e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine la diretta live testuale del match sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO WTA FINALS 2024

Domenica 3 novembre – Center Court

Dalle ore 11.00 italiane

Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (Canada/Nuova Zelanda, 2)-Hao-Ching Chan/Veronika Kudermetova (Cina Taipei/Russia, 7) – Diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis

Non prima delle ore 13.30 italiane

Iga Swiatek (Polonia, 2)-Barbora Krejcikova (Cechia, 8) – Diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis

Non prima delle ore 16.00 italiane

Coco Gauff (Stati Uniti, 3)-Jessica Pegula (Stati Uniti, 6) – Diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis

A seguire

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 4)-Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk (Stati Uniti, 5) – Diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis

