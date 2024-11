Equitazione: Isabell Werth si impone anche nel Freestyle del dressage a Lione

Isabell Werth non lascia, anzi raddoppia. La fortissima amazzone tedesca – in sella a DSP Quantaz – dopo aver vinto nella gara più “classica” del dressage, nella seconda tappa della FEI Dressage World Cup (Western European League), si è imposta pochi minuti fa anche nella specialità del Freestyle.

Perfetta la ripresa della teutonica, che ha vinto due medaglie alle recenti Olimpiadi di Parigi 2024 (una individuale e una in team): score di 84.740 %, che le ha consentito di superare la concorrenza rappresentata nuovamente dallo svedese Patrik Kittel, secondo a 81.975 % (con Touchdown), e la francese Pauline Basquin, terza con il punteggio di 81.915 % (montante Sertorius de Rima Z IFCE).

La classifica generale della manifestazione ora vede in testa un’altra rappresentante della Germania, ossia Carina Scholz, prima con 36 punti, alle sue spalle la connazionale Bianca Nowag-Aulenbrock (33) e l’austriaca Diana Porsche (31); va sottolineato però come la classifica includa punti guadagnati da amazzoni e cavalieri che hanno gareggiato anche in altre League.

Prossimo appuntamento del circuito che vivrà le sue Finals a Basilea, nel 2025 dal 2 al 6 aprile, in programma a Stoccarda: con l’evento tedesco in agenda dal 13 al 17 novembre.

Lione in questi giorni resterà in ogni caso la città equestre di riferimento: domenica infatti sarà la volta del salto ostacoli con la terza prova della FEI Jumping World Cup.