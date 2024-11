Dove vedere in tv Tyson-Paul: orario, programma, streaming

Mike Tyson contro Jake Paul, uno dei più forti (e controversi) pugili della storia contro uno dei re (altrettanto controversi) di YouTube e non solo. Una notte strana, Arlington, un contorno variopinto: c’è tutto in qualcosa che non si sa quanto abbia di boxe e quanto di altro.

Certo è che al combattimento, per quel che può contare, è stato dato il crisma professionistico dal Texas Department of Licensing and Regulations (TDLR). La distanza sarà quella delle otto riprese da due minuti ciascuna, e la sfida si sarebbe già dovuta tenere lo scorso 20 luglio, ma (seri) guai medici di Tyson hanno fatto sì che fosse necessario lo spostamento. A cascata, anche l’undercard è andato in avanti, e lì ci sono cose interessanti (Katie Taylor contro Amanda Serrano, Mondiale unificato dei superleggeri femminili).

Il combattimento tra Mike Tyson e Jake Paul si terrà nella notte italiana tra venerdì 15 e sabato 16, all’incirca alle ore 4:00 con riunione al via alle 2:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Netflix (per gli abbonati), che avrà anche a disposizione il suo servizio streaming. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO TYSON-PAUL

Sabato 16 novembre (in Italia)

MAIN EVENT – Mike Tyson-Jake Paul (massimi, 8 riprese) – Diretta tv su Netflix

UNDERCARD

Katie Taylor-Amanda Serrano (Mondiale unificato superleggeri femminili)

Mario Barrios-Abel Ramos (Mondiale WBC welter)

Neeraj Goyat-Whindersson Nunes (supermedi)

Shadasia Green-Melinda Watpool (Mondiale WBO supermedi femminili)

Lucas Bahdi-Armando Casamonica (superleggeri)

Bruce Carrington-Dana Coolwell (piuma)

PROGRAMMA TYSON-PAUL: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Netflix (per gli abbonati)

Diretta streaming: Netflix (per gli abbonati)

Diretta Live testuale: OA Sport