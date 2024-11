Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024: programma, orari, tv, streaming

Pochi giorni al match valido per il Campionato del Mondo di scacchi. Riportato alla sua collocazione originale di fine anno in questo 2024, il massimo titolo è in palio tra Ding Liren, il cinese che nella primavera 2023 è diventato il primo del suo Paese a sedersi sul trono, e Dommaraju Gukesh, l’indiano prodigio capostipite di un’intera generazione.

Per Ding ci si domanda quali siano le reali condizioni: il suo rendimento è calato tantissimo e anche il rating ELO ne ha risentito non poco. Dall’altra parte, Gukesh rischia di fare la storia: non s’è mai visto un essere umano di 18 anni che mette gli occhi (e anche più) sul titolo mondiale. Per intenderci, Garry Kasparov divenne Campione del Mondo a 22 anni. Tutto, molto probabilmente, dipenderà dalle prime 4, 5 partite, nonché naturalmente dalla preparazione dei due giocatori, un tema spesso caldo anche per il discorso sui secondi che supportano i due contendenti.

Il confronto per il Campionato del Mondo tra Ding Liren e Dommaraju Gukesh inizierà da lunedì 25 novembre con fine teorica prevista il 12 dicembre senza spareggi, il 13 con. Tutte le partite avranno inizio alle 10:00 italiane. Non è prevista alcuna diretta tv, ma la diretta streaming verrà assicurata dalle maggiori piattaforme scacchistiche a partire dai canali YouTube e Twitch ufficiali di FIDE e Chess.com. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO DING LIREN-GUKESH, MONDIALE SCACCHI 2024

Lunedì 25 novembre

Ore 10:00 Prima partita

Martedì 26 novembre

Ore 10:00 Seconda partita

Mercoledì 27 novembre

Ore 10:00 Terza partita

Giovedì 28 novembre – Giorno di riposo

Venerdì 29 novembre

Ore 10:00 Quarta partita

Sabato 30 novembre

Ore 10:00 Quinta partita

Domenica 1° dicembre

Ore 10:00 Sesta partita

Lunedì 2 dicembre – Giorno di riposo

Martedì 3 dicembre

Ore 10:00 Settima partita

Mercoledì 4 dicembre

Ore 10:00 Ottava partita

Giovedì 5 dicembre

Ore 10:00 Nona partita

Venerdì 6 dicembre – Giorno di riposo

Sabato 7 dicembre

Ore 10:00 Decima partita

Domenica 8 dicembre

Ore 10:00 Undicesima partita

Lunedì 9 dicembre

Ore 10:00 Dodicesima partita

Martedì 10 dicembre – Giorno di riposo

Mercoledì 11 dicembre

Ore 10:00 Tredicesima partita

Giovedì 12 dicembre

Ore 10:00 Quattordicesima partita

Venerdì 13 dicembre

Ore 10:00 Eventuali spareggi

PROGRAMMA DING LIREN-GUKESH, MONDIALE SCACCHI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FIDE, Chess.com e altre piattaforme dedicate su YouTube e Twitch.

Diretta Live testuale: OA Sport.