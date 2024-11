Diego Forlan debutta nel tennis professionistico, ma comincia con una sconfitta in 49 minuti

Quattordici anni fa Diego Forlan alzava al cielo da protagonista l’Europa League vinta con l’Atletico Madrid. Dopo una carriera importante da calciatore, nella quale ha indossato oltre alla maglia dei Colchoneros anche quella di Manchester United, Villareal ed Inter, il 45enne di Montevideo ha deciso di diventare un tennista professionista ed intraprendere clamorosamente una nuova carriera sportiva.

Una notizia semplicemente clamorosa e che è diventata reale proprio questa notte, quando in coppia con l’argentino Federico Coria, numero 101 del ranking mondiale, è sceso in campo nel Challenger di Montevideo nel suo Uruguay per il primo turno del torneo di doppio. Un esordio amaro per l’ex stella del calcio uruguaiano, visto che è arrivata una pesante sconfitta per 6-1 6-2 in appena 49 minuti di gioco.

A rovinare il debutto della coppia Forlan/Coria ci hanno pensato i boliviani Boris Arias/Federico Zeballos, teste di serie numero quattro e doppio sicuramente più competitivo rispetto a quello composta dall’ex calciatore e dal tennista argentino.

Forlan non smetterà certamente la sua nuova carriera da tennista dopo questa sconfitta. Sicuramente il 45enne di Montevideo tornerà in campo, ovviamente sempre in tornei minori e probabilmente sempre in Sud America. L’obiettivo è sicuramente quello di conquistare la prima vittoria.